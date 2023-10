Emergenza cinghiali in consiglio comunale, ad Alghero, su proposta del presidente della commissione Ambiente Christian Mulas, capogruppo Udc. Presenti i vertici del Parco di Porto Conte, il presidente provinciale di Coldiretti, le rappresentanze dell’agro, la Forestale, i Barracelli e i referenti dell’Agenzia Forestas.

«Oggi non è semplice controllare le nascite dell’unico animale che imbarazza anche gli animalisti più convinti, non è certamente un selvatico in via di estinzione», spiega Mulas, «a differenza di tante altre specie decimate dalla caccia, o dai cambiamenti climatici, sconvolgimento degli habitat ecc. Un problema, quello dei cinghiali e daini, oramai fuori controllo: sta mettendo in ginocchio le aziende agricole, le abitazioni private e sta causando danni alle persone che incidentalmente hanno la sfortuna di imbattersi e scontrarsi con questi animali, causa principale di incidenti stradali con tutto quello che ne deriva, con danno alle persone e alle cose. Un numero fuori controllo anche ad Alghero e l’agro che li ha trasformati in un problema sociale».

«Negli ultimi dieci anni», svela il presidente della commissione Ambiente, «il numero di incidenti gravi con feriti causati da ungulati, secondo la stima Coldiretti su dati Aci Istat, è praticamente raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali: occorre intervenire con abbattimenti e catture continui».





