Mezza città di Sassari resterà senz'acqua dal primo pomeriggio e per tutta la notte per altri tre giorni. Va peggio a Castelsardo dove i rubinetti resteranno a secco 24 ore su 24. Interruzioni e limitazioni nell'erogazione dell'acqua che i cittadini di Sassari e Castelsardo hanno già dovuto subire negli ultimi due giorni a causa di lavori programmati da Enas.

Oggi, sempre Enas, ha riscontrato una nuova rottura nelle condotte, a La Ciaccia, nel comune di Valledoria, sempre lungo l'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale a Sassari e di Castelsardo.

«I lavori comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti di Abbanoa e di conseguenza si verificherà una diminuzione della produzione di acqua potabile - spiega Abbanoa - Enas ha già avviato i lavori di riparazione che saranno completati entro le 17 di domenica 15 dicembre 2024. Per far fronte a questa nuova sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile».

Questi i quartieri di Sassari costretti a subire altri 3 giorni di disagi: tre chiusure (oggi, sabato e domenica) dalle 15 alle 7 della mattina successiva nei rioni Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Tre chiusure (oggi, sabato e domenica) dalle 20 alle 7 della mattina successiva anche nei quartieri Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

A Castelsardo, l'unico centro che non può contare su integrazioni o collegamenti secondari, l'erogazione risulta già interrotta e dovrebbe essere ripristinata entro le 23 di domenica. È stato attivato il servizio sostitutivo con autobotti: i mezzi stazionano in piazza La Pianedda e via Lungomare dalle 9 alle 17. Stessi orari a Lu Bagno nei pressi dei parcheggi Papillon.

