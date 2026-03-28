Porto Torres si prepara ad accogliere la seconda edizione di Edufest - “Turris Umpari”, il Festival dell’educazione in programma da giovedì 9 a sabato 11 aprile. Dopo il successo della prima edizione, organizzata lo scorso mese di settembre, l’iniziativa coinvolgerà ancora una volta tutta la comunità educante del territorio proponendo un ricco ventaglio di attività educative e ricreative, pensate per tutte le età e finalizzate alla condivisione di esperienze, valori e pratiche di comunità.

Edufest - “Turris Umpari” è promosso dal settore Servizi Sociali del Comune, in collaborazione con il gruppo di associazioni che fanno parte del Tavolo paritetico del “Patto Educativo di Comunità”, lo strumento che consente di attuare azioni educative innovative all'interno del contesto cittadino, attraverso una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, la scuola, le famiglie, mondo dell’associazionismo e cittadini.

L’iniziativa è stata presentata ieri mattina, venerdì 27 marzo, nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese, nel corso di un incontro operativo a cui hanno preso parte l’assessora all’Istruzione e alle Politiche Sociali Gavina Muzzetto, il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta, il dirigente del settore Politiche Sociali Flavio Cuccureddu, il pedagogista Marcello Tellini, le rappresentanti del gruppo paritetico del “Patto educativo di comunità” Clelia Bazzoni e Maria Grazia Sias e gli esponenti della Scuola di Alta Formazione EIS dell’Università Lumsa di Roma: Maura Benedetti, Irene Culcasi, Maria Cinque e Italo Fiorin.

All'incontro hanno preso parte anche i dirigenti scolastici Daniele Taras dell’Istituto “Mario Paglietti”, Annarita Pintadu dell’Istituto Comprensivo n. 1 e Alessandra Pinna dell’Istituto Comprensivo n. 2. Sono intervenute, inoltre, Franca Esposito in rappresentanza del Coordinamento Pedagogico territoriale 0-6 e Cristina Bonino referente dell'AMI per la "Settimana Verde 2026", promossa in collaborazione con l'Asd I Sette Mari. Edufest nasce con l’obiettivo di valorizzare l’educazione come bene comune, mettendo in rete istituzioni, associazioni, famiglie, scuole e cittadini. Il nome scelto, “Turris Umpari”, richiama la dimensione del camminare insieme con l’idea che la crescita di ciascuno sia frutto del contributo di tutti. Edufest non è solo un evento, ma un processo collettivo: uno spazio di incontro in cui educazione, partecipazione e territorio si intrecciano per generare nuove sinergie e nuove visioni per la città. La manifestazione prenderà il via con due giornate laboratoriali dedicate alle scuole, mentre la giornata conclusiva sarà aperta all'intera comunità.

Le mattine di giovedì 9 e di venerdì 10 sarà l’Istituto Paglietti ad aprire le porte all'Edufest, rispettivamente, nei locali dell’Istituto Nautico sul lungomare Balai e del Liceo Europa Unita di via Bernini. Nell’ambito dell’iniziativa si inserisce anche uno degli appuntamenti della Settimana Verde dell’AMI, dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla valorizzazione del rapporto tra comunità, territorio e mare.

Lungo il percorso, associazioni e realtà educative animeranno la camminata con performance artistiche, azioni educative e momenti di partecipazione attiva. Il pomeriggio si concluderà con un talk tematico che avrà l’obiettivo di approfondire i bisogni educativi del territorio, valorizzare le risorse e rafforzare le alleanze educative. Nelle tre giornate saranno presenti le seguenti associazioni: I sette Mari lab infanzia, ODV Il Risveglio, Coro Polifonico Turritano, Aragon Sport Academy, Centro Velico Asinara,Abs Danza, Associazione Circolare, C’Arte Atelier, Associazione Gsp Porto Torres, BSL Studio Danza, Atelier Mare Maestro. L’evento è organizzato con il supporto di Eniscuola, Enirewind, Versalis e di soggetti istituzionali e non, impegnati nella promozione di iniziative educative, ambientali e sociali.

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