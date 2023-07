Piovono sanzioni per la cattiva manutenzione degli ecobox, i contenitori dei rifiuti in uso a bar e ristoranti che, nei piani dell’Amministrazione, avrebbero dovuto mantenere il decoro del centro città. Ma spesso così non è e in questi giorni la polizia locale di Alghero ha intensificato i controlli elevando tre sanzioni amministrative per il conferimento non corretto dei rifiuti.

L'unità operativa Ambiente ha provveduto a verbalizzare i responsabili per aver violato i regolamenti e le norme in materia. Numerose sono le segnalazioni giunte al comando che, compatibilmente con tutte le attività da svolgere, sta dedicando un nucleo specifico proprio per questo tipo di controlli, ormai da alcuni mesi.

Rifiuti (foto Fiori)

Gli ecobox erano stati introdotti proprio per evitare l'accumulo di buste e scatole sul suolo pubblico in modo incontrollato, ma alcuni incivili li hanno trasformati in una piccola discarica. L'invito da parte del comando della polizia locale è quello di continuare a segnalare eventuali situazioni di abbandono irregolare in modo da poter intervenire con maggiore efficienza nelle situazioni di maggior degrado.

© Riproduzione riservata