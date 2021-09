Due veicoli in fiamme nella notte, in due zone diverse del territorio di Sassari. Un doppio intervento dei vigili del fuoco.

Intorno alle due è arrivata la chiamata al 115 per un incendio auto in via Vincenzo Bellini, un passante segnalava una vettura a fuoco, una Mercedes, di proprietà di uno degli abitanti della zona. Il fumo è salito in alto fino a raggiungere i residenti dei palazzi. “Abbiamo sentito i vetri che scoppiavano” raccontano. Qualcuno ha dato l’allarme. Sul posto sono arrivati gli uomini del comando provinciale per sedare le fiamme che nel frattempo avevano completamente distrutto il veicolo.

Più tardi all’alba, intorno alle 6.30, è arrivata una seconda chiamata, questa volta il rogo aveva interessato un furgone utilizzato per attività commerciale ambulante parcheggiato nel piazzale Segni, dall’altra parte della città. Il mezzo di proprietà di una donna è stato gravemente danneggiato. Sul posto anche una pattuglia della polizia che stava perlustrando la zona. Si indaga sulle cause del rogo, di probabile natura dolosa. È tornata a farsi sentire la paura dei piromani che negli ultimi mesi hanno dato fuoco ad una ventina di auto.

