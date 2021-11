Lo hanno trovato privo di vita nella propria abitazione, in via Moscatello a Sassari. La scoperta ieri sera dopo che i familiari per tre giorni avevano cercato di contattarlo tramite telefono ma inutilmente.

A seguito dell’allarme lanciato dai parenti, gli agenti della Polizia locale si sono recati presso l’appartamento, nel centro storico cittadino, hanno bussato più volte senza avere risposta, quindi hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale che hanno dovuto forzare la porta per entrare nella casa. All’interno l’amara scoperta: Tonino Arras di 71 anni è stato rinvenuto sdraiato sul proprio letto privo di vita.

Attorno tutto in ordine, nessun segno di violenza, la morte secondo il medico legale sarebbe avvenuta per cause naturali circa 48 ore prima. L’uomo, che soffriva di alcune patologie, era molto conosciuto dai residenti del quartiere proprio per la sua attività di fabbro, abile artigiano, attività che svolgeva da tempo nella sua bottega.

