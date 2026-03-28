Dramma nella serata di ieri, venerdì 27 marzo, in via Emilia, nel quartiere del Villaggio Satellite a Porto Torres. Un macellaio di 67 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo negozio.

Michele Mureddu si sarebbe sentito male, probabilmente per un infarto fulminante, mentre all’interno della sua macelleria sistemava le carni, poco prima dell’apertura dell’esercizio commerciale. Secondo una prima ricostruzione il macellaio, nel pomeriggio di ieri, si sarebbe recato in negozio per preparare l’esposizione della merce nel bancone, nel frattempo si era chiuso all’interno con la serranda semi abbassata, quando ha avvertito un malore e si è accasciato a terra.

Alla sera la madre non vedendolo rientrare ha allarmato le forze dell’ordine. All’arrivo dell’ambulanza del 118 l’uomo era già morto. È stato rinvenuto riverso a terra, poco distante dalla cella frigorifera e gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno dovuto forzare la serratura per entrare. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres. L’uomo era molto conosciuto nel quartiere, dove lavorava da tempo: un dramma che ha colpito la famiglia e i residenti.

© Riproduzione riservata