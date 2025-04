I cittadini di Stintino si preparano alla mobilitazione generale contro il disco orario stabilito dall’amministrazione comunale, un provvedimento preso mettere ordine ai parcheggi, un sistema che non convince alcuni residenti. Il Comune ha voluto coinvolgere attivamente tutte le attività economiche e i cittadini presenti sul territorio in un incontro pubblico dedicato alla proposta di attivazione del disco orario, una misura che l’Ente ha programmato per migliorare la viabilità, favorire la rotazione dei parcheggi e valorizzare l’esperienza di residenti e visitatori nel centro cittadino.

L’assemblea si terrà il giorno lunedì 5 maggio alle ore 15.30 presso la Sala Consiliare del Comune di Stintino. Durante l’incontro verranno illustrate le modalità previste per l’introduzione del disco orario, sarà dato spazio alle osservazioni dei presenti e si raccoglieranno suggerimenti utili alla definizione di una soluzione condivisa, equilibrata e sostenibile, che tenga conto delle esigenze commerciali e della vivibilità del paese.

