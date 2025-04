Pazienti in dialisi costretti a percorrere centinaia di metri sotto il sole per raggiungere il Poliambulatorio Asl di Porto Torres, spesso in condizioni fisiche precarie. Nella struttura sanitaria sono in corso i lavori di ristrutturazione che creano disagio agli utenti più deboli, spesso obbligati a parcheggiare lontano dall'ambulatorio. Il partito di Forza Italia cittadino si fa portavoce delle difficoltà segnalate dai cittadini e chiede un intervento immediato al sindaco Massimo Mulas per risolvere le criticità legate ai posteggi del poliambulatorio. «È necessario riservare loro posti auto nei pressi dell’ingresso, come già previsto per il personale sanitario», sostiene Pier Luigo Molino, coordinatore cittadino di FI. «Siamo consapevoli delle difficoltà del contesto regionale, ma proprio per questo chiediamo al primo cittadino Mulas di uscire dall’isolamento e convocare con urgenza tutti i sindaci del territorio, costruendo un fronte comune capace di esercitare una pressione forte, unitaria e legittima nei confronti della Regione e dell’assessorato alla Sanità».

Nella sua veste di autorità sanitaria locale, «il sindaco ha il dovere di tutelare la salute pubblica della propria comunità e può agire sia a livello istituzionale che politico per sollevare le gravi criticità in atto, pretendere risposte ufficiali dall’assessorato regionale alla Sanità e promuovere un’azione congiunta attraverso la conferenza dei sindaci della Asl. «Il primo cinon può rimanere spettatore: deve farsi promotore di un fronte territoriale coeso per rivendicare servizi sanitari dignitosi e realmente accessibili anche nel Nord Sardegna».

