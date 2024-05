La tecnologia aiuta ciechi e ipovedenti a muoversi in città con maggiore autonomia e in sicurezza. Questa mattina è stato presentato il radiofaro LETIsmart che sarà installato all'interno della sede dell'Uici di Sassari in via Quarto 3. Il radiofaro comunica col bastone bianco.

L'ausilio è stato messo a disposizione gratuitamente dalla ditta Scen, azienda che ha realizzato questo sistema assieme al UICI. LETIsmart è considerata una soluzione di altissima affidabilità e livello tecnologico, risultato di oltre sei anni di ricerca e sviluppo. A oggi viene a rappresentare lo standard scelto da UICI per essere installato sul territorio nazionale, creando una rete che possa migliorare l’orientamento urbano delle persone con deficit visivo, affiancandosi ed integrandosi perfettamente ai tradizionali sistemi come tattiloplantari o mappe tattili e nascondendosi, con un peso di pochi grammi, nel manico del tradizionale bastone bianco, senza inficiarne ergonomia e peso.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente Uici di Sassari Franco Santoro e quello regionale Pietro Manca per i saluti. Invece Marino Attini ha presentato la ricerca portata avanti da Uici con una dimostrazione pratica e la proiezione di due inserti video: il primo sul funzionamento e l’utilizzo pratico del sistema da parte dei soci nel contesto urbano, il secondo che fa sentire la voce degli utilizzatori in varie parti d’Italia. A seguire sarà attivato il radiofaro che identifica l’ingresso della sezione territoriale UICI e saranno consegnati due dispositivi dimostrativi LETIsmart VOCE bastone e LETIsmart pocket.

