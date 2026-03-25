Detenuto a Bancali muore in ospedale: i genitori si rivolgono alla ProcuraMario Siffu da tempo lamentava forti dolori all'addome, l’intervento chirurgico urgente non è bastato a salvargli la vita
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Mario Siffu, 32 anni di Porto Torres, detenuto nel carcere di Bancali, è morto martedì pomeriggio, 24 marzo, in un letto di ospedale dopo un intervento chirurgico urgente che non è bastato a salvargli la vita.
Il ricovero presso il Santissima Annunziata di Sassari era avvenuto la sera del 23 marzo, dopo il trasporto in emergenza al pronto soccorso. L'operazione è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì dopo essere stato trasferito nel reparto di Rianimazione.
Ora i genitori chiedono che venga fatta chiarezza sulle cause del decesso. Il giovane da tempo lamentava forti dolori all'addome. Il referto medico parla di occlusione intestinale, un problema di salute che Siffu, detenuto per piccoli furti, denunciava da qualche mese.
L'avvocato Giuseppe Onorato riferisce che i genitori della vittima hanno avanzato la richiesta di poter effettuare l'autopsia, una istanza sulla quale dovrà pronunciarsi la Procura della Repubblica per capire se sussistono eventuali responsabilità.