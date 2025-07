Il mondo della boxe e la comunità di Alghero in lutto per la morte di Mario Ballone, il due volte campione italiano di pugilato e maestro allenatore del boxeur algherese, il professionista Marcello Manca. Si è spento in silenzio dopo una lunga malattia.

Coach di tanti giovani che si sono avvicinati alla attività sportiva della nobile arte, Ballone lungo la sua carriera ha formato diversi atleti a cui ha saputo trasmettere passione e disciplina.

Nel suo percorso sportivo ha conquistato due titoli italiani nella nazionale, di cui faceva parte dal 1972, ha vinto cinque campionati regionali, combattendo 57 incontri dilettantistici, di cui 52 vittorie e quattro sconfitte, con un solo match finito in parità.

Solo un mese fa, a Civitavecchia, aveva festeggiato il titolo di campione mondiale di free boxe.

Tanti i messaggi di cordoglio dal mondo della boxe e non solo. «Fai buon viaggio Mario Ballone, hai lottato da leone e sempre con il sorriso», scrive il maestro Maurizio Muretti di Sassari. «Sino a ieri avevo la speranza che tu ce la potessi fare anche stavolta, e quando ti ho sussurrato all’orecchio che sei il mio eroe e il mio idolo ho sperato che avresti aperto gli occhi», è il pensiero dell’atleta Floriana Incani.

