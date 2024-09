Sono ben 771 i nuclei familiari residenti a Porto Torres selezionati dall’Inps per usufruire della “Carta Dedicata a te”, la misura di sostegno per l’acquisto di beni di prima necessità e carburanti o, in alternativa, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Si tratta di un contributo economico per nucleo familiare di 500 euro, erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. e potranno essere ritirate presso gli uffici postali abilitati dal prossimo 16 settembre.

Il primo utilizzo della carta dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre dell’anno in corso, pena la decadenza dal beneficio.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che includano percettori di sussidi economici di livello nazionale, regionale o locale. Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: nuova assicurazione sociale per l’Impiego (NASPI), indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.





