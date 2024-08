Il Comune di Stintino ha dato avvio al programma LavoRAS Cantieri che ha permesso l’assunzione di due nuovi operai a partire dal 1° luglio 2024.

Questi lavoratori, selezionati in conformità con i criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico LavoRAS, stanno già contribuendo attivamente al miglioramento del decoro urbano e alla manutenzione generale del nostro territorio. Il programma LavoRAS, promosso dalla Regione Sardegna, offre un’importante opportunità lavorativa a diverse categorie di disoccupati, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti relative all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

In particolare, la selezione dei lavoratori è avvenuta con priorità per i residenti del nostro Comune e secondo criteri di durata della disoccupazione e reddito desunto dall’Indicatore Isee. Gli operai assunti grazie a questo programma stanno svolgendo un lavoro prezioso e molto apprezzato dalla comunità. Le loro attività includono interventi di decoro urbano, piccola manutenzione del verde pubblico, e lavori di manutenzione generale. Inoltre, sono operativi sia presso il Porto Vecchio che il Porto Nuovo, dove si occupano anche della pulizia dei rifiuti, contribuendo così a mantenere puliti e accoglienti i nostri porti, che rappresentano uno dei cuori pulsanti del turismo locale.

Il sindaco di Stintino, Rita Vallebella ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione dei nuovi operai, che stanno contribuendo in modo significativo alla valorizzazione e al mantenimento del bellissimo territorio. Con il loro lavoro quotidiano, stanno rendendo Stintino un luogo ancora più accogliente e vivibile per cittadini e turisti.

