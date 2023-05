Scomparsi nel nulla da circa una settimana, due cani di razza pastore tedesco ancora non si trovano. Dark e Ambra si erano allontanati il 14 maggio scorso, intorno alle 20.30, dal cortile dell’abitazione dei loro proprietari, in zona Saccheddu, in prossimità di Bancali, frazione di Sassari. Da allora nessuna traccia, nessun avvistamento che abbia fatto luce sulla loro misteriosa sparizione.

I cani sono microchippati e presentano un aspetto curato, elementi inconfondibili che dovrebbero aiutare per un facile riconoscimento. Invece sembrano spariti nel nulla, ore di ansia che alimentano la preoccupazione dei proprietari che, insieme alla clinica veterinaria Nemo, con sede a Sassari, lanciano l’appello sui social: «Continuiamo a richiedere la vostra massima condivisione, chiunque li avvistasse chiami il numero 3282861218». E anche dopo tanti giorni la ricerca continua nel territorio di Sassari e oltre.

Nessuna segnalazione è pervenuta ai proprietari, neppure un indizio che faciliti l’individuazione della zona dove concentrare le ricerche. Resta la speranza di ritrovarli presto.

