Daniela Diana, esponente del gruppo “Stintino passi avanti” nel Comune stintinese, è la più giovane consigliera comunale che ha presieduto il consiglio comunale. La seduta straordinaria dell’assemblea civica è diventata un passaggio inedito per la vita amministrativa di Stintino.

Il 10 marzo per l’assenza del presidente del consiglio per motivi personali, a guidare l’aula - anche solo temporaneamente per un giorno - è stata Daniela Diana, la più votata alle comunali del giugno 2022. Una scelta prevista dal regolamento, ma che segna un primato, quello di essere la più giovane a presiedere il consiglio comunale nella storia del paese.

La seduta si è svolta con toni ordinati, lasciando spazio al confronto. «All’inizio ho sentito il peso del ruolo – ha detto Daniela Diana – sedersi su quella poltrona non è una formalità. Ho pensato a chi l’ha occupata prima di me, come Gavino Pippia decano della politica del nostro paese, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità. Poi ho cercato di fare una cosa semplice: garantire a tutti la possibilità di esprimersi, senza distinzione tra maggioranza e opposizione».

Nel corso della riunione sono entrati in agenda diversi temi. Tra questi, la mozione sul canone unico patrimoniale presentata dal capogruppo di opposizione Angelo Schiaffino, che ha contestato l’impostazione della maggioranza sulla variante del Puc. La presidenza temporanea di Daniela Diana ha lasciato un segnale chiaro sul piano istituzionale, e cioè che il rispetto delle regole può tenere insieme anche posizioni diverse.







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