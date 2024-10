Un viaggio da Osilo a Sassari per raggiungere la nonnina osilese Pietruccia Sole e festeggiare con lei l’importante traguardo dei cento anni. Così la vicesindaco di Osilo, Patrizia Puggioni, e l'assessore Salvatore Manca si sono recati a Sassari per porgerle i più gioiosi auguri e per consegnarle una targa ricordo a nome dell'intera amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Ligios.

«Si perché i lunghi cammini che la vita sa regalare, vanno sempre celebrati», hanno detto.

Al piacevole incontro con la centenaria ha partecipato anche Maria Francesca Fantato, assessora del Comune di Sassari, città di adozione.

E’ stata una grande festa, insieme a parenti e familiari più stretti, per celebrare il raggiungimento del meraviglioso traguardo dei cento anni. Davanti ad una grande torta e palloncini colorati, tanti i ricordi e la memoria di momenti passati, di gioia e anche di difficoltà, superati questi con determinazione e carattere da parte di chi ha vissuto con entusiasmo e forza, offrendo un esempio per i più giovani, per coloro che hanno vissuto altre realtà.

