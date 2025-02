Rafforzare la sicurezza informatica e contrastare le minacce cibernetiche. È lo scopo del patto firmato stamattina a Sassari, nella sede dell'Atp a Caniga, dalla polizia de l’azienda dei Trasporti Pubblici. Con il protocollo d'intesa nasce la partnership tra le due realtà per tutelare le infrastrutture digitali critiche e prevenirle dagli attacchi informatici.

Presenti alla firma il questore della provincia di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, il presidente dell'Atp Paolo Depperu e il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica "Sardegna" Francesco Greco.

È il primo protocollo del genere del Nord Sardegna, e prevede una cooperazione attiva per garantire la protezione dei sistemi informatici di Atp, che gestiscono dati molto sensibili, come dati bancari e transazionali, la cui sicurezza è essenziale per prevenire accessi illeciti, frodi informatiche e utilizzi indebiti.

«Nel velocissimo mondo virtuale- dichiara il questore -la protezione dei dati trattati che necessariamente toccano elementi e qualità personali diventa una priorità nella difesa del complesso sistema della sicurezza. Comportamenti consapevoli e monitoraggi adeguati possono costituire senz’altro elementi protettivi non solo per i cittadini ma anche per l’intera struttura aziendale di servizi che opera in favore di questi».

Un aspetto dell'intesa riguarda la formazione del personale Atp, così da rendere consapevoli gli operatori dei rischi legati alla sicurezza informatica e adottino comportamenti adeguati per la protezione dei dati. Previsti per i responsabili Ict (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), percorsi di aggiornamento specifici sulla configurazione sicura delle reti e sulla gestione degli attacchi informatici.

«La firma di questo protocollo con la Polizia Postale - ha dichiarato Paolo Depperu, presidente di Atp - segna un passo cruciale per l’azienda e per la sicurezza digitale del nostro territorio. Nei mesi scorsi, la nostra azienda ha dovuto far fronte a un attacco informatico che, grazie a una risposta immediata ed efficace, non ha causato disagi alla collettività né compromesso il servizio di trasporto pubblico. Questa esperienza ci ha confermato quanto sia essenziale rafforzare le nostre difese e prevenire nuove minacce. Grazie a questa collaborazione, potremo migliorare ulteriormente la protezione dei nostri sistemi e dei dati sensibili dei cittadini, adottando le migliori strategie di prevenzione e formazione. La sicurezza informatica è una priorità, e Atp è impegnata a garantire un servizio sempre più sicuro e affidabile per la comunità».

Il dirigente del Cosc Sardegna Francesco Greco, ha dichiarato: «La sicurezza delle infrastrutture critiche è una priorità nazionale. Questo protocollo rappresenta un passo avanti nella cooperazione tra istituzioni pubbliche e aziende private, unendo forze e competenze per affrontare un panorama di minacce in continua evoluzione. Il protocollo siglato con Atp Sassari rientra, quindi, nella “mission” della polizia postale di innalzare il livello dei sistemi di sicurezza delle aziende pubbliche e private e lo scambio informativo utile all’individuazione, in via preventiva, di eventuali criticità e all’attivazione veloce di soluzioni adeguate. Per queste ragioni, la polizia postale a livello nazionale e il Cosc Sardegna, a livello territoriale, sono costantemente impegnati nella creazione di nuove forme di collaborazione finalizzate a contrastare in modo sempre più efficace il cybercrime e gli attacchi informatici».





© Riproduzione riservata