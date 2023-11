Ancora crolli nelle abitazioni del comune di Porto Torres, cedimenti causati dal deterioramento delle pareti murarie che questa volta hanno interessato la palazzina di tre piani di via Josto, nel cuore della città. Una delle zone più critiche, vecchie case vuote, prive di manutenzione con distacchi di porzioni di cemento dalla facciata, intonaci a rischio caduta come risulta dalla relazione depositata dai vigili del fuoco del distaccamento locale.

L'ennesimo intervento che interessa gli edifici agonizzanti che non riescono a trovare una destinazione dignitosa. La squadra intervenuta, vista l’impossibilità di intervenire per la rimuovere le parti di imminente pericolo di crollo, ha provveduto a transennare la zona interessata con l’ausilio degli agenti del comando di Polizia Locale.

Il sindaco Massimo Mulas ancora una volta è intervenuto con un’ordinanza ha intimato i proprietari di intervenire con urgenza, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento, per il ripristino delle facciate e per la messa in sicurezza di ogni altra parte pericolante del fabbricato, con l’esecuzione degli interventi diretti al consolidamento ed al risanamento dell’edificio, per scongiurare il rischio di ulteriori possibili cedimenti. La situazione di pericolo potrebbe peggiorare e mettere a rischio la pubblica e privata incolumità.

