Incontro operativo sulla crisi idrica, nella sede comunale di Valledoria, con i sindaci del territorio della Bassa Valle del Coghinas, tecnici della Regione, Enas, Egas e il Consorzio di Bonifica. Al centro le criticità affrontate nella settimana dal 19 al 24 maggio, a seguito della rottura di una condotta all’impianto del Coghinas 2 che ha costretto i diversi centri urbani dell'Anglona – Castelsardo, Badesi, Trinità d’Agultu, Viddalba, Tergu, Santa Maria Coghinas e Valledoria – ad affrontare le criticità causate dalla chiusura della erogazione dell’acqua.

Disagi anche nelle campagne. Il presidente del Consorzio Toni Stangoni ha sottolineato la preoccupazione del territorio. «Siamo a stretto contatto con Enas per i lavori che devono essere fatti nella diga, ma le temperature non ci aiutano e l’assorbimento della risorsa idrica è notevole», ha detto Stangoni. «I lavori secondo Enas, si faranno in tempi brevi e noi ci auguriamo di poter erogare un servizio puntuale e senza intoppi».

I tecnici della Regione hanno raccolto le preocupazioni, ribadendo l’importante opera da 66 milioni da realizzarsi con interventi programmatici secondo un calendario prestabilito.

