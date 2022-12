Peggiorano le condizioni di salute di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da due mesi per protestare contro il regime del 41 bis cui è sottoposto nel carcere sassarese di Bancali.

In base a quanto riferisce il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, Cospito «attualmente ha perso 35 kg e ha avuto un preoccupante calo di potassio, necessario per il corretto funzionamento dei muscoli involontari tra cui il cuore. I medici, allarmati dal peggioramento, gli hanno somministrato degli integratori specifici».

Cospito, in carcere per l'attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano (Cuneo) del 2006, quando due ordigni vennero fatti esplodere nel 2006, aveva presentato istanza per l'attenuazione del regime di carcere duro, ma la richiesta era stata respinta.

In queste settimane i gruppi anarchici hanno manifestato per dargli solidarietà in diverse città d’Italia, con blitz anche a Cagliari.

(Unioneonline/l.f.)

