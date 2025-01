Un totale di 2.000 prodotti sequestrati, con quattro denunce. È l'esito dell'operazione della guardia di Finanza a Sassari che ha scoperto la presenza nel capoluogo turritano di migliaia di "cosmetici" tossici, dannosi per la salute.

Si tratta di una vasta gamma di prodotti di uso quotidiano tra cui shampoo, lozioni e deodoranti, che contenevano in miscela la sostanza tossica "Lilial" o Buthylphenyl Methyproptonal. La sostanza è censita come Cmr, legata cioè a sostanze e preparati cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione e per questo vietati.

I prodotti sono stati sequestrati e quattro persone sono denunciate, rappresentanti legali delle attività commerciali, con l'ipotesi di reato di «commercio di prodotti cosmetici che, nelle condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, possono essere dannosi per la salute umana».

