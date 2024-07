A Porto Torres si apre il corso formativo di Tecnico superiore per la Logistica e l'Intermodalità. Sono 14 i percorsi formativi predisposti per il periodo 2024-2026, su tutto il territorio regionale dall'Its Fondazione Mo.So.S., la scuola speciale di tecnologia, con sede a Cagliari, nei settori della mobilità sostenibile e dell'economia marittima.

Si tratta di corsi che vantano un tasso di occupazione del 97 per cento e sono rivolti ai diplomati che desiderano investire nel proprio futuro.Lo scopo è acquisire competenze di alto livello nell'ambito dell'area tecnologica della mobilità delle persone e delle merci, della manutenzione di mezzi di trasporto e infrastrutture, della gestione della infomobilità e delle infrastrutture logistiche. Il Tecnico Superiore per la logistica e l'intermodalità si occupa della mobilità lenta ambientale ed escursionistica, anche come guida naturalistica, gestisce e coordina la logistica e le modalità di spostamento dei turisti nelle aree protette, progetta, programma e svolge laboratori ed iniziative di didattica ed educazione sulla mobilità sostenibile. Il corso prevede 2000 ore di formazione equamente suddivise tra lezioni in aula e stage in azienda.

© Riproduzione riservata