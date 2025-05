Prendersi cura del proprio corpo per raggiungere un benessere psicofisico consapevole. Come fare lo spiegherà la biologa nutrizionista Rossella Chessa lunedì alle 10 nel Piccolo Teatro Aics di Sassari in via Cedrino 3. Il titolo del convegno è esplicativo: “Sport & Nutrizione – Potenziare il corpo con movimento e cibo”. È promosso dal Comitato provinciale di Sassari dell’Associazione Italiana Cultura e Sport.

Esperta in educazione alimentare e nutrizione applicata allo sport, la dottoressa Chessa approfondirà il rapporto tra attività fisica e alimentazione equilibrata, analizzando come la loro interazione possa migliorare le prestazioni sportive, favorire il recupero muscolare, prevenire infortuni e disturbi legati alla sedentarietà e sostenere il benessere psicofisico a ogni età. Verranno inoltre forniti consigli pratici e spunti utili per avvicinarsi a un’alimentazione sana, personalizzata e consapevole.

I temi trattati saranno di particolare interesse per sportivi, operatori del benessere, studenti dei settori sanitari e chiunque desideri avvicinarsi a uno stile di vita più sano. Il convegno è aperto a tutti e rivolto in particolare ai corsisti dell’Aics FP che seguono i percorsi formativi per Oss, Asa e assistenti di studio medico, oltre che agli iscritti ai corsi di ginnastica posturale dell’Asd Fair Play.

