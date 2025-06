«È inaccettabile che, già dalla settimana in corso, risulti praticamente impossibile trovare un volo per il rientro da Roma verso lo scalo di Alghero».

La Lega evidenzia le criticità della continuità territoriale, specialmente per quanto riguarda l’ultimo volo utile della giornata. «Questa situazione costringe i cittadini sardi residenti in questo territorio a pernottare a Roma con spese insostenibili», denunciano Monica Chessa, Gabriella Fadda e Giorgio Gadoni a nome dell'intero coordinamento cittadino della Lega di Alghero. «Non si tratta di turismo – precisano – ma di sardi che si spostano per necessità: per lavorare, per studiare, per curarsi. È scandaloso che una regione d’Italia sia di fatto tagliata fuori dai collegamenti con il resto del Paese. Quando manca la possibilità di viaggiare, vengono negati diritti fondamentali: alla salute, al lavoro, all’istruzione».

Gli esponenti cittadini della Lega accusano frontalmente la giunta regionale: «Mentre si varano provvedimenti ‘Salva‑Todde’ per blindare una poltrona, i sardi restano ostaggio dei cieli. Serve un intervento urgente: aumentare i voli, garantire almeno il rientro serale, e assicurare una mobilità degna di un Paese civile. Altro che promesse: tutto è peggiorato». Il capogruppo Michele Pais presenterà un’interrogazione urgente in Consiglio comunale.

