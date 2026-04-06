Il sindaco di Muros, Federico Tolu, mette nero su bianco la protesta contro le continue interruzioni dell’energia elettrica che da settimane stanno creando disagi nel paese. Il primo cittadino ha scritto una lettera indirizzata alla società Enel e alla prefetta di Sassari.

Nella missiva l’amministrazione comunale esprime forte preoccupazione per la situazione ormai insostenibile legata ai continui blackout che stanno mettendo in difficoltà i cittadini. Le frequenti interruzioni stanno causando gravi disagi alla popolazione, alle attività commerciali e ai servizi essenziali, compromettendo la normale quotidianità dei residenti e creando non poche difficoltà anche sotto il profilo della sicurezza e della continuità dei servizi.

Di fronte a questa situazione, che non può più essere tollerata, il sindaco Federico Tolu ha provveduto a inviare una formale comunicazione sia al gestore Enel che alla Prefetta, chiedendo un intervento urgente affinché vengano individuate e risolte definitivamente le criticità che stanno determinando le ripetute interruzioni della fornitura elettrica.

«Non è accettabile – dichiara il sindaco – che i cittadini di Muros debbano convivere con continui disservizi che incidono pesantemente sulla qualità della vita e sull’attività economica del territorio. È necessario che i gestori competenti intervengano con tempestività per garantire un servizio essenziale come quello dell’energia elettrica e che venga attivato un servizio informativo dedicato alle amministrazioni comunali in modo da poter informare la cittadinanza».

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione e a sollecitare tutte le istituzioni e gli enti competenti affinché venga ripristinata al più presto una condizione di normalità e affidabilità del servizio.

© Riproduzione riservata