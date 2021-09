Da venerdì sera hanno abbandonato il grande campo di Piandanna, alla periferia di Sassari. Una cinquantina di rom musulmani, con i loro camper, per due giorni hanno stazionato in piazzale Segni. Stamattina invece si sono trasferiti in via Zara, presso la sede dei servizi sociali del Comune. Vorrebbero una nuova sistemazione, qualcuno di loro anche una casa, dopo che nel campo nei giorni scorsi, nella parte riservata ai cristiano ortodossi, si sono registrati numerosi casi di Coronavirus (con un decesso).

I rom musulmani hanno paura di un contagio, ma nessuno di loro è vaccinato.

"Questo è un problema - afferma l'assessore ai Servizi Sociali di Sassari Gianfranco Meazza - Anche stamattina ho invitato i rom alla vaccinazione. Quanto ad una eventuale loro nuova sistemazione, non ho ricevuto nessuna segnalazione di problemi sanitari da parte delle autorità competenti. I contagi della zona ortodossa del campo di Piandanna sono sotto controllo. I rom musulmani devono quindi rientrare nel loro campo". Stamattina, dopo qualche momento di tensione, i rom musulmani sono stati allontanati da via Zara dalla polizia locale e forze dell'ordine. In pochi hanno fatto rientro al campo. La maggior parte è in giro per la città e non sono escluse per le prossime ore manifestazioni di protesta.

