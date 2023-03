Situazione sanitaria critica nella scuola primaria “Maria Teresa Cau” di Ozieri. Il numero dei contagi da Streptococco, un’infezione batterica altamente contagiosa che può colpire sia gli adulti che i bambini, ha costretto il sindaco Marco Peralta a chiudere l’istituto, disponendo con un’ordinanza la sospensione delle lezioni in presenza da domani, lunedì 20 marzo, fino a venerdì 24, con la prosecuzione delle attività didattiche in Dad.

La decisione è stata presa a seguito della comunicazione del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo della scuola elementare "M.T. Cau" che ha raccolto le preoccupazioni dei genitori degli alunni, e dopo una serie di colloqui intercorsi con la pediatra di base, Dina Fantasia, che aveva evidenziato numerosi casi di contagio da “Streptococco pyogenes”, agente patogeno altamente contagioso. I sintomi includono mal di gola, dolore durante la deglutizione, febbre, tonsille rosse e gonfie, anche placche e ingrossamento dei linfonodi nel collo.

Il primo cittadino, per limitare il diffondersi della patologia, ha ritenuto opportuno chiudere temporaneamente la scuola come misura precauzionale per impedire la circolazione del batterio e sanificare gli ambienti scolastici.

© Riproduzione riservata