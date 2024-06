Torna in sala Sassu l’appuntamento gratuito con la rassegna “I mercoledì del Conservatorio”. Il 19 giugno alle 19 sarà il docente Fabio Moi, pianista, a salire sul palcoscenico della sala concerti del conservatorio “Canepa” di Sassari.

Il programma prevede l’esecuzione dei quattro Scherzi di Fryderyk Chopin (n. 1 in si minore op. 20, n. 2 in si bemolle minore op. 31 – il più noto –, n. 3 in do diesis minore op. 39 e n. 4 in mi maggiore op. 54), inframezzati dalla Sonata n. 7 di Sergej Prokofiev.

Fabio Moi, diplomatosi con lode a soli 21 anni al Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, ha conseguito successivamente il diploma accademico di II livello in Pianoforte con 110 e lode e il diploma accademico di II livello in Didattica del Pianoforte con la tesi sulla “tecnica pianistica”. Ha partecipato a svariati concorsi nazionali e internazionali ottenendo molti prestigiosi premi in tutta Italia. Ha seguito diverse masterclass con prestigiosi docenti e ha tenuto inoltre numerosi concerti per vari enti e associazioni, come a Nieder-Roden in Germania, per il Rotary, l’Unione Musicale di Torino, ACM Rospigliosi a Firenze, “Piemonte in musica”.

Nel 2013 ha suonato per RaiUno, in diretta nella trasmissione “Uno Mattina”, come rappresentante del Conservatorio di Cagliari nella rubrica “Conservatori a confronto” in duo con Gabriele Piras (viola) e ad Alghero per le “Serate musicali Internazionali”. Dal gennaio 2023 insegna Pianoforte principale al Conservatorio di Sassari.

