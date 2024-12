Solidarietà e musica a Pozzo San Nicola, alle porte di Stintino, per sostenere le Dragonesse di Sassari, un gruppo di donne impegnate nella lotta contro il tumore al seno. L'appuntamento è per sabato alla centine dalle ore 18.

Il "Concerto di Natale" si aprirà con la musica tradizionale sassarese degli Zeppara. Alle 20 il coro Movin'On Up Gospel Choir di Olbia. Alle 21 le Dragonesse presenteranno i loro progetti solidali e racconteranno l'importanza del loro impegno. In chiusura di serata il dj set a cura di Madd & Efvs.

“Questa è una serata in cui un'azienda come Alle Cantine vuole essere vicina a chi soffre - afferma Lorenzo Diana, organizzatore della serata - e affronta un percorso di vita e di cura particolare. Un'occasione di solidarietà, ma anche un modo per reinvestire nel territorio e coinvolgere partner di valore, come le cantine locali, che condividono i nostri stessi v

“Il nostro obiettivo è coinvolgere tante donne - dice Vittoria Nieddu in rappresentanza del gruppo le Dragonesse -, non solo chi è stata operata al seno o ha vissuto situazioni di malattia. Stiamo lavorando per acquistare una imbarcazione polinesiana con pagaie, che permette di svolgere un’attività simile alla fisioterapia, favorendo il benessere fisico e mentale. Grazie al supporto della comunità e al contributo del Rotary Club di Sassari, abbiamo recentemente raccolto 39mila euro per l'acquisto di un ecografo avanzato destinato alla Breast Unit dell’Aou di Sassari”.

