"Analisi degli ostacoli alla comunicazione efficace” sarà il tema che sarà trattato il 4 dicembre a Villanova Monteleone all’interno del "Progetto: Genitori, Figli, Società", organizzato dall’Associazione Culturale “Interrios” e dall’Istituto Comprensivo Statale di Villanova Monteleone.

“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio” è lo slogan scelto per tutti gli incontri che vede il patrocinio del Comune di Villanova Monteleone e dell’Unione dei Comuni del Villanova con la collaborazione dell’Istituto Comprensivo Statale “E. S’Arborea”, la Parrocchia di San Leonardo e dalla Confraternita di Misericordia.

Il corso, che è inserito all’interno del Festival “La Cultura oltre i confini”, sarà animato dalla dottoressa Patrizia Virgilio, autrice del libro “L'armatura dell'educatore. Manuale semiserio per genitori e per tutti coloro che si occupano di educazione”, counselor e formatore per adulti e insegnante nelle scuole dell'infanzia.

L'appuntamento è in programma alle 17 nel Salone dell’Associazione Misericordia Piazza Delogu-Ibba.

