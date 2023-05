Dopo una legislatura sabbatica, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza, Salvatore Masia ha deciso di candidarsi alla carica di sindaco di Cheremule.

«Era doveroso proporre una possibilità di scelta ai Cheremulesi - ha detto Masia -. Siamo profondamente convinti che il confronto sia sempre una ricchezza ed è entusiasmante vedere che in un piccolo comune come Cheremule ci siano persone e tanti giovani che decidono di impegnarsi per il bene di tutti». Masia è stato già primo cittadino del paese del Meilogu per tre volte.

«Avevamo la responsabilità di farlo e non ci siamo tirati indietro, mettendo in campo un gruppo affiatato che mette insieme l'esperienza di chi, come me, è già stato amministratore con la grande energia di ragazzi e ragazze che, per la prima volta, si affacciano al mondo dell’amministrazione».

«La lista “Cheremule per Tutti” nasce con l’obiettivo di riportare i cittadini ad essere protagonisti della vita e del futuro del nostro Paese e questo potrà avvenire solo attraverso l’ascolto e l’incontro di tutti: solo attraverso l’ascolto si possono capire le esigenze di una Comunità e trovare le risposte più adatte da adottare», sottolinea Masia

«Siamo fermamente convinti - conclude Masia - che amministrare un piccolo Comune come Cheremule non significhi solamente “governare”, ma significhi soprattutto curare i rapporti sociali e umani che sono alla base della vita di una Comunità».

