Compleanno speciale a Burgos, una comunità in festa per i cento anni di Angelina Carta. L’intero paese si è stretto con affetto attorno alla pensionata, un abbraccio giunto dai familiari e dai tanti parenti e conoscenti. Zia Angela Carta è nata a Bultei il 20 aprile del 1926, ma dopo il matrimonio celebrato a metà degli anni Sessanta, con un concittadino, si è trasferita definitivamente a Burgos. Spigliata e spiritosa, ha accolto con un sorriso gli auguri ricevuti dai tanti compaesani. Il sindaco Leonardo Tilocca, insieme all’amministrazione comunale e a nome di tutta la cittadinanza, le ha consegnato una targa ricordo, per esprimerle gli auguri più sinceri, per questo importante traguardo. Un secolo di vita per il primo cittadino rappresenta una testimonianza preziosa, fatta di ricordi, valori e memoria. “A zia Angela, l'abbraccio sincero, perché possa continuare ad essere una luce di speranza, per i suoi cari, e per le attuali e future generazioni”, ha detto il sindaco.

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