Il sindaco di Codrongianos, Cristian Budroni, è stato nominato assessore all’interno della Giunta dell’Unione dei Comuni del Coros. Ciò a seguito della variazione dello statuto, il suo incarico resterà in vigore sino alla scadenza della proroga, come da Statuto, deliberata dall’Assemblea dei sindaci.

«Questo incarico - ha dichiarato Budroni - mi darà modo, ancora di più, di pensare al Coros come un territorio unito, che lavora per far crescere i paesi nella loro identità e diversità. Diversità che si incontrano con un unico obiettivo: potenziare l'attrattività e trovare soluzioni comuni per stimolare una crescita culturale, sociale ed economica».

