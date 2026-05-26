Codrongianos, il Centro Documentazione diventa Museo d'Arte e ComunitàGiovedì l'inaugurazione nell'ambito dei festeggiamenti della SS: Trinità di Saccargia
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Nome nuovo, visione ampliata come si intuisce già dal cambio di denominazione. Il Ce.Do.C., Centro di Documentazione di Codrongianos, diventa MuArC – Museo d’Arte e Comunità di Codrongianos. Il progetto nasce nell’ambito del Bando Borghi e valorizza il patrimonio artistico della comunità, in dialogo con la Basilica di Saccargia. L'inaugurazione giovedì alle 18 nell'ambito dei festeggiamenti per la SS: Trinità di Saccargia.
Saranno presenti il Sindaco di Codrongianos Cristian Brudroni, il Prefetto di Sassari Grazia La Fauci, la Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Sassari e Nuoro Monica Stocchino, il Vicario generale dell'Arcidiocesi di Sassari, Antonio Tamponi.
Numerosi gli interventi previsti per illustrare i diversi aspetti del percorso di valorizzazione culturale promosso dal Comune di Codrongianos nell’ambito del Bando Borghi, finanziato attraverso il PNRR – Attrattività dei borghi storici. Tra gli interventi quelli di Rita Salis, funzionaria storica dell’arte della Soprintendenza Prevista la visita guidata al museo, e un momento musicale d’eccezione con l’accompagnamento musicale di Arcos Ensamble e il soprano Antonella Masia.
Spiega il sindaco Cristian Budroni: «Il museo sarà sempre più uno spazio della comunità e per la comunità, capace di raccontare Codrongianos attraverso l’arte, la memoria, la partecipazione e il dialogo con il territorio».