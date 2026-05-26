Momenti di tensione nei giorni scorsi nel centro di Alghero, dove gli agenti del commissariato di polizia sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 per un giovane che tentava di entrare con forza nell’abitazione in cui si erano rifugiate la madre e la nonna.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti il ragazzo si sarebbe recato a casa della nonna per chiedere denaro alla madre, presumibilmente per acquistare alcol o sostanze stupefacenti. Al rifiuto della donna avrebbe reagito prendendo ripetutamente a calci il portone dell’abitazione, danneggiandolo e impedendo alle due donne di uscire di casa. Per consentire alle due di lasciare l’appartamento si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, mentre madre e nonna, in forte stato di shock, sono state assistite dal personale del 118.

Durante il controllo gli agenti hanno inoltre trovato addosso al giovane un coltello a serramanico, subito sequestrato.

Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato segnalato all’autorità competente.

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