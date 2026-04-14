Grave incidente stamattina sulla 131 per Codrongianos. Una 47enne dell'Oristanese è uscita fuori strada con l’auto e si è schiantata sul guardrail, nessun altro veicolo coinvolto.

Quando sono arrivati i soccorsi era incosciente e i sanitari hanno provato a intubarla senza riuscirci.

Nell'abitacolo vi erano due bombole di azoto liquido, una delle quali è andata a sbattere sul parabrezza.

Al momento non si sa la donna abbia avuto un malore. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.

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