Codrongianos, fuori strada con l’auto sulla 131: donna in codice rossoLa 47enne trasportata all'ospedale Santissima Annunziata, nell'abitacolo due bombole di azoto liquido
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Grave incidente stamattina sulla 131 per Codrongianos. Una 47enne dell'Oristanese è uscita fuori strada con l’auto e si è schiantata sul guardrail, nessun altro veicolo coinvolto.
Quando sono arrivati i soccorsi era incosciente e i sanitari hanno provato a intubarla senza riuscirci.
Nell'abitacolo vi erano due bombole di azoto liquido, una delle quali è andata a sbattere sul parabrezza.
Al momento non si sa la donna abbia avuto un malore. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata.