L’iniziativa Clean Up, organizzata a Stintino dalla Onlus Plastic Free in collaborazione con l'associazione Absentia, ha avuto un riscontro molto positivo. L'intervento di bonifica, che ha visto la partecipazione di oltre 50 persone, ha unito la comunità locale stintinese e i giovani del progetto Erasmus Plus "Youth Against Plastic" in un comune obiettivo: ripulire l'area di Valle della Luna (Stintino) dalla plastica e dai rifiuti.

Grazie all'impegno congiunto e la determinazione di tutti i partecipanti, sono stati raccolti incredibilmente oltre 800 chili di rifiuti, sottolineando la gravità dell'inquinamento da plastica e, al contempo, la potenza dell'azione comunitaria. L'evento non solo ha riscontrato un enorme successo dal punto di vista ambientale, ma ha anche rafforzato i legami tra la comunità stintinese e i giovani europei coinvolti nel progetto Erasmus. Questa collaborazione ha offerto l'opportunità di condividere esperienze, culture e valori, costruendo un ponte di comprensione e cooperazione tra generazioni e nazioni diverse.

Da parte del Comune di Stintino non sono mancati i ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo evento, in particolare alla Onlus Plastic Free e all'associazione Absentia per l'organizzazione e il coordinamento impeccabile. «Grazie anche ai numerosi volontari e cittadini che hanno dedicato tempo ed energia a questa causa», ha detto la sindaca Rita Vallebella.

