Il consiglio comunale di Porto Torres ha dato il via libera all’unanimità al Regolamento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis). Un principio cardine previsto dall’ordinamento italiano in questa materia, in base al quale l’attribuzione della cittadinanza avviene per discendenza da una persona (padre o madre) in possesso della stessa cittadinanza.

In virtù di tale principio i discendenti i cittadini italiani emigrati all’estero possono avviare un procedimento ricognitivo della loro cittadinanza onoraria. Si tratta di un documento fondamentale poiché rende più breve l’iter burocratico, anche in vista delle numerose richieste pervenute agli uffici comunali negli ultimi tempi.

Nel caso in cui l’ascendente italiano abbia risieduto in Stati diversi sarà necessario presentare un certificato di naturalizzazione rilasciato dalle autorità dei paesi dove si ha la residenza. Una volta avviato il procedimento il termine di conclusione dell’istanza di riconoscimento è fissata in 180 giorni.

© Riproduzione riservata