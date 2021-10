Ciro Grillo e i tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza, fatti avvenuti a Porto Cervo nell’estate del 2019, hanno scelto il rito ordinario e non quello abbreviato.

Fino alle 15 di ieri – il 20 ottobre era stato indicato come termine per la comunicazione – la cancelleria penale del Tribunale di Tempio non aveva ricevuto nessuna nota da parte dei legali di Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

E infatti, stando a quanto apprende l’Ansa da fonti vicine ai ragazzi, non ricorreranno al rito abbreviato e dunque, in caso di condanna, non riceveranno lo sconto di un terzo della pena. La decisione verrà comunicata nelle prossime ore al giudice dell'udienza preliminare di Tempio Pausania.

UNA DECISIONE SOFFERTA – La scelta di procedere con l’ordinario sarebbe stata molto discussa tra gli indagati, i loro genitori e gli avvocati. Due dei ragazzi (Capitta e Lauria) volevano l’abbreviato ma alla fine avrebbe prevalso la linea di Grillo e Corsiglia e dunque l’intento di restare uniti, nonostante la pesante condanna che rischiano se saranno giudicati colpevoli.

Si va da un minimo di 6 anni a un massimo di 12 considerando che i fatti contestati sono avvenuti pochi giorni prima dell’entrata in vigore del codice rosso. Con le nuove norme infatti si va da 8 a 14.

I FATTI – La vicenda risale all’estate del 2019. I quattro ragazzi all’epoca 19enni erano a casa di Ciro Grillo e avrebbero abusato ripetutamente di una studentessa conosciuta in un locale della Costa Smeralda.

La giovane ha spiegato di essere stata "insultata e picchiata" e di non aver gridato perché "non riuscivo", "ero terrorizzata". "Quei ragazzi mi hanno visto piangere e stare male, ma ridevano fra di loro".

Avrebbero fatto anche delle foto oscene con una seconda ragazza presente nella casa di Porto Cervo, avvicinando i genitali al volto di lei mentre dormiva. Scatti, avevano sostenuto gli indagati davanti ai magistrati, che erano stati “uno scherzo di pessimo gusto, non un abuso sessuale".

