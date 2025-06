35 partecipanti e 500 kg di rifiuti raccolti in due ore. Si è tenuto oggi a Sassari, nell’area di Predda Niedda, la tappa del giro d’Italia Plogging, promossa da Trail & Road Runners, affiliata al Comitato Territoriale Uisp cittadino e provinciale, e patrocinata dall’assessorato all’Ambiente del Comune.

Il plogging combina l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti, ed è un’attività fisica nata in Svezia che sta prendendo piede in tutto il pianeta. Quanto preso dagli atleti stamattina, nello specifico, è stato 100 kg di plastica, in particolare lattine, 275 kg di indifferenziato, 63,5 di vetro e 26,5 di carta. i partecipanti, a parte il panorama di spazzatura, hanno dovuto tollerare anche le alte temperature a cui hanno resistito per portare a termine il percorso.

«Questo ci riempie di orgoglio- afferma Francesco Pipia, presidente di Trail & Road Runners- perché ci dà speranza di ritornare a vedere decoroso questo territorio». A Predda Niedda, purtroppo, ci sono tonnellate di spazzatura ma l’obiettivo, conclude Pipia, è a lungo termine: «L’auspicio è che si affini e cresca sempre di più la sensibilità verso l’ambiente».

© Riproduzione riservata