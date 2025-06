«L’Amministrazione comunale di Alghero grazie all’utilizzo di una parte consistente dell’avanzo di bilancio metterà in campo risorse concrete e importanti, destinate alla riqualificazione e messa in sicurezza delle palestre comunali e degli impianti sportivi cittadini. Una scelta strategica, che guarda allo sport non solo come attività fisica, ma come strumento di crescita sociale, educativa e culturale». Christian Mulas, presidente della V Commissione annuncia investimenti per gli impianti sportivi cittadini e punta i riflettori sul campo Mariotti, «un impianto storico che ha fatto crescere generazioni di calciatori e tifosi e che ha rappresentato, per decenni, il cuore pulsante dello sport cittadino. Oggi lo stadio, seppur in condizioni precarie, rappresenta ancora un luogo carico di significati e potenzialità».

Per il Mariotti, al momento, ci sono disponibili appena 70 mila euro che serviranno per la progettazione di un radicale restyling. Ma non basta. «Serve un impegno forte, anche in termini economici, per completare il recupero del campo, delle tribune e dei servizi, rendendolo pienamente fruibile e decoroso per atleti, società e tifosi», avverte il presidente della commissione. «Il momento è particolarmente favorevole grazie al lavoro della nuova società dell’Alghero Calcio, che ha creduto in un progetto sportivo ambizioso e appassionato, riportando entusiasmo, visione e competenza nel mondo calcistico locale».

«Un gruppo di giovani imprenditori algheresi, animati dall’amore per la città e per il calcio, ha deciso di investire sul territorio, restituendo all’Alghero la dignità sportiva che merita. Un gesto di coraggio e responsabilità che merita sostegno istituzionale e partecipazione civica», chiude Mulas evidenziando il ritorno dell’allenatore Mauro Giorico, di grande esperienza e profilo, che rappresenta un punto di riferimento per il calcio regionale e un valore aggiunto per il progetto.

«La presenza di una guida esperta come Mauro Giorico – sottolinea ancora Christian Mulas – è un segnale forte di continuità e radicamento con la storia del calcio algherese. Significa voler costruire un percorso serio, competitivo e identitario, che valorizzi i talenti locali e rafforzi il senso di appartenenza».

Anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Michele Pais, preme per la riqualificazione del campo Mariotti. «Non può continuare a rimanere un rudere nel cuore della città. Alghero e la sua squadra meritano ben altro», dice Pais. «Esistono fondi già trasferiti dalla Regione anche grazie al mio diretto interessamento – ricorda – non di grande entità, è vero, ma certamente sufficienti per un intervento tempestivo che consenta alla squadra di tornare a giocare in una struttura dignitosa. Serve solo volontà politica e un minimo di buon senso».

