E' Gavino Manca, il cavaliere di Nulvi il "re degli anelli", il vincitore del Palio di Santu Bainzu, l'entusiasmante gara equestre che si è tenuta nel pomeriggio, 21 giugno, a Porto Torres. Sette anelli e un tempo di classificazione più veloce (32", 99) nelle tre discese, in groppa ad Adone nella pista lunga 350 metri, hanno consacrato per la terza volta consecutiva il suo trionfo. Al secondo posto, annunciato dallo speaker d'eccezione Giuliano Marongiu, si posiziona Pietro Migheli di Osilo, con ben sei anelli centrati (33",29), e al terzo posto con 5 anelli (34",99), si è piazzato Giovanni Campus di Osilo. Il quarto posto è andato al veterano Emilio Francesco Settembrini con 4 anelli (31",06)e , infine, Marco Bitti di Ossi in quinta posizione con quattro anelli centrati (31",07). Insieme alle pariglie di Ittiri, Ovodda e Ollolai, i cavalieri hanno dato spettacolo davanti a due ali di folla. Il primo classificato si porta a casa 1.500 euro, a seguire tutti gli altri per un montepremi pari a 3.600 euro. Nel pomeriggio il Palio era stato aperto dal corte guidato dal gruppo Folk Li Bainzini dell'associazione Etnos, seguito dagli 8 gruppi in abiti tradizionali in arrivo dai diversi centri dell’isola e dai cavalli, cavalieri e amazzoni che hanno preso parte al Palio. Un trionfo di colori e di suggestive acrobazie annunciate dallo speaker Marongiu, con il supporto dello storico ed epigrafista Giuseppe Piras e del giornalista Emanuele Fancellu. Alle 19 si è entrati nel vivo della corsa all’anello con le abilità dei cavalieri, seguiti dalle pariglie e le evoluzioni di amazzoni. Dodici i componenti della giuria, presieduta da Adonella Mellino, composta dal giudice all'arrivo Gianni Soro e dai giudici all'anello Alessandra Onidi, Romano Chessa e Gianni Nieddu, che hanno decretato i vincitori. Sul palco anche l'esperto Diego Satta, ex dirigente e direttore generale dell'Istituto incremento Ippico. La serata si è conclusa con la premiazione e con alcuni momenti musicali in piazza Eroi dell'Onda. Si sono esibiti il Gruppo Folk “Li Bainzini Etnos”, seguito dal concerto di Gavino Depalmas e la Dep Band, oltre al Dj set Andrea Mastino.

