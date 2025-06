Emozioni rinnovate a Sassari per i Viandanti con la celebrazione del Corpus Domini, una delle feste del Gremio dal 1633. Stamattina nella chiesa di Sant’Agostino, e nella cappella di proprietà dell’associazione, si è tenuta la Festa del Sorteggio degli Obrieri e del Giuramento dei gremianti. Una tradizione immutata che testimonia l’appartenenza alla Confraria de Itria, presente a Sassari almeno dal 1477. La cerimonia, aperta dalla preghiera rivolta a Nostra Signora del Buoncammino, ha visto poi la nomina di Laura Manunta Martinez come Cameriera d’onore di Nostra Signora.

Un modo per rafforzare la relazione tra il Gremio e i marchesi di Montemuros, di cui la signora è discendente perché nipote di donna Lucia Ricci Manunta che ha ereditato e custodito, nel villino rosso di viale Dante, il simulacro caro ai sassaresi. Manunta Martinez ha donato nell’occasione come ex voto alla Vergine le insegne militari del padre Giovanni, ammiraglio di divisione durante la seconda guerra mondiale. È stato Lorenzo Marcellino, esponente della Marina militare e confratello dei Viandanti, a illustrare il valore morale e storico di quanto regalato. A essere accettati quest’anno poi come soci d’onore nel Gremio padre Silvano Marongiu, collaboratore parrocchiale, e Matteo Piras, giovane docente di letteratura italiana in un istituto di scuola media superiore.

Premiata con la Stella d’oro Francesca Toschi Pilo, anche lei cameriera di Nostra Signora ma da 60 anni. Estratti infine il nuovo obriere maggiore, Gianni Manca, l’obriere minore Alessandro Carta e di bandiera Nicola Senes. Al termine del rito si è celebrata la messa officiata da monsignor Antonio Tamponi, amministratore diocesano mentre la sera lo stesso sacerdote, nella cattedrale di San Nicola, presiederà la celebrazione alla quale seguirà la processione eucaristica che terminerà in piazza d’Italia. Nel corso dell’evento i Viandanti, per antica tradizione, portano il baldacchino e fanno la scorta d’onore al Santissimo Sacramento loro speciale patrono.

© Riproduzione riservata