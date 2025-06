Circa 1350 tonnellate di posidonia prelevate e trasportate al centro di trattamento da gennaio ad oggi, oltre 400 tonnellate di preziosa sabbia pulita rientrate alla base e riposizionate negli arenili di provenienza.

Il bilancio delle operazioni di pulizia degli arenili promette bene, con una significativa fase in corso che vede la spiaggia di San Giovanni al centro di una importante operazione di maquillage. «L'obbiettivo - spiega l'assessore all'Ecologia Raniero Selva - è di ampliare la spiaggia fino al limite del canalone, in modo da offrire una nuova e più amplia opportunità di fruizione del litorale ai cittadini e visitatori». In previsione, infatti, c'è in questi giorni la liberazione di ulteriori 15 metri di arenile dalla posidonia, per ottenere l'arenile completamente pulito.

