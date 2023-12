Musica, giochi e tradizioni: saranno queste le parole chiave degli eventi natalizi che dall'8 al dicembre al 6 gennaio animeranno Chiaramonti.

Venerdì 8 dicembre, alle 11, i giardini pubblici ospiteranno i mercatini di Natale. Alle 12 ci sarà l'apertura dei presepi dei rioni. Alle 16 si ritornerà ai giardini pubblici dove verrà allestito l'albero di Babbo Natale seguito, alle 20, da una degustazione di vini curata dal comitato di Santa Giusta 2024 e dalla Consulta giovanile.

Sabato 16 dicembre alle 19, al centro culturale Ciriaco Carru, andrà in scena "Cantigos de coro", manifestazione canora nel corso della quale verrà presentato il nuovo cd del "Coro de Tzaramonte". Domenica 17 dicembre, dalle 17, si resterà nel centro culturale per il concerto musicale dal titolo "Garibaldi e la musica dei due mondi" a cura del festival "Musica sulle bocche".

Venerdì 22 dicembre alle 19.30, nei giardini pubblici, sarà servita la "Polentata in piazza" c on l'intrattenimento musicale del trio di chitarre "Canta Sassari". La serata è organizzata dall'Asd Tzaramonte.

Sabato 23 dicembre dalle 16, nel rione "La Croce", è prevista la passeggiata per i presepi accompagnata dalla "Christmas Stree Band". Alle 19, nei giardini pubblici, spazio a "Il Natale delle associazioni" animatop dalla musica degli "Essenza acustica".

L'evento finale sarà in programma sabato 6 gennaio dalle 16.30, nei giardini pubblici, con l'arrivo della Befana a cura della Consulta giovanile e dell'Associazione Brinc-Up.

