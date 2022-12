A Chiaramonti presto in funzione il Mattatoio comunale.

L’amministrazione comunale, guidata da Alessandro Unali, ha reperito le risorse necessarie per il suo completamento e sono imminenti gli inizi dei lavori.

Il mattatoio è ubicato nell’area PIP del paese, in località Santa Maria de Aidos. Sarà messo a norma e reso funzionante con interventi mirati.

«Abbiamo reperito un finanziamento di 600mila euro per un primo intervento, che riguarderà i lavori di adeguamento della struttura già esistente in base alle normative vigenti - spiega il sindaco di Chiaramonti Alessandro Unali -. Alla conformazione esistente del mattatoio, composta da due linee per la macellazione di bovini e ovini, abbiamo inoltre voluto aggiungere anche una terza linea, riguardante la macellazione dei suini, all’indomani del benestare europeo sulla movimentazione delle carni suine sarde. Questo settore - continua il primo cittadino - potrebbe rivelarsi una grande opportunità per i nostri allevatori. Gli uffici hanno già espletato le procedure di affidamento e aggiudicato i lavori. Con molta probabilità il cantiere inizierà a febbraio del 2023. Ma è previsto anche un secondo intervento, successivo al primo citato, che servirà per il completamento del mattatoio.Attraverso l’esecuzione dei lavori di: impiantistica - conclude - e l’acquisto delle celle di refrigerazione e di altra attrezzature di macellazione».

Il mattatoio di Chiaramonti, nato nel 2003, era diventato un’incompiuta. A lavori ultimati potrà raporesentare un volano importante per l'economia agro pastorale di tutta l'Anglona.

Gli allevatori della zona macelleranno i loro capi in loco, senza più sobbarcarsi di ingenti spese di trasporto per recarsi nei vari mattatoi del nord Sardegna.

© Riproduzione riservata