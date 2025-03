L’amministrazione comunale di Chiaramonti ha definito gli ultimi dettagli della manifestazione “Buffende in carrela”, in programma nella serata di sabato 5 aprile nel paese dell’Anglona celebre per le suggestive rovine del Castello dei Doria, che si trovano sul colle al centro dell’abitato.

A cominciare dalle 19 sarà possibile degustare i vini locali e i piatti della tradizione nel percorso enogastronomico allestito per le vie del centro storico. La serata sarà accompagnata da musica e balli.

Il programma prevede dalle 10 di sabato trekking su prenotazione, mentre nel pomeriggio dalle 16 apertura delle visite guidate ai monumenti storici del paese, quali Castello dei Doria-Centro Culturale C. Carru (ex caserma dei carabinieri), biblioteca Gavino Tolis (Ex Casa Comunale), chiesa patronale di San Matteo.

Dalle 19 nel centro storico la degustazione enogastronomica tra i carrugi e le cantine aperte per le vie del paese; Ballos e cantos, con Ermosuras e la musica live in tutte le 12 cantine. Dalle ore 23.30 nel nuovo parco Tenda in piazza Carmelo le Cover Garden in concerto, a seguire Dj set.

