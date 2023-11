Dopo quattro mesi dall'insediamento della nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Masia, Cheremule potrà contare nuovamente sulla Pro loco.

«Un dato significativo e molto importante per una piccola realtà come Cheremule. Ci sono persone che vivono il paese e che hanno scelto di impegnarsi per la riscoperta e valorizzazione di feste e appuntamenti della tradizione in collaborazione con l’Amministrazione», afferma il primo cittadino.

Nel corso di un primo incontro nel mese di ottobre erano state gettate le basi del nuovo progetto con l’inizio del tesseramento per la rinascita della Pro loco, incentrando la discussione anche su temi e iniziative da portare avanti.

Sabato 4 novembre, nel pomeriggio, durante l’assemblea convocata dalla commissaria Luciana Sassu, si sono tenute le elezioni che hanno visto la nomina del nuovo consiglio di amministrazione presieduto dalla signora Laura Donca Mariana. Sono stati nominati anche due revisori contabili e cinque probiviri. Più di quaranta, invece, i soci che hanno scelto di tesserarsi e di prendere parte all’associazione.

«Lavorare per la comunità è quello che ci ha spinto ad impegnarci in prima persona - dice la nuova Presidente - con il desiderio di mantenere vive le tradizioni. Siamo una una piccola Pro Loco e cominceremo dalle piccole cose anche perché per ora non abbiamo molte risorse a disposizione. Quello che abbiamo, però, è l’entusiasmo e siamo fiduciosi della collaborazione di tutti perché all'inizio di questo percorso hanno tutti mostrato grande entusiasmo e promesso il massimo impegno».

Al termine dell’Assemblea, il sindaco, nel fare i migliori auguri al nuovo Consiglio di Amministrazione, ha voluto ricordare la figura di Piermario Pittalis, presidente della Pro Loco scomparso alcuni mesi fa.

Il piccolo paese del Meilogu potrà contare anche su una nuova squadra di calcio: si tratta dell'Asd Cheremule, nata per volontà di alcuni giovani locali che disputa il campionato di Promozione Csi e che gioca le partite casalinghe nel bell’impianto in sintetico situato alla periferia di Cheremule.

