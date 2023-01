Si avvicina la notte in cui la Chiesa cristiana festeggia l'arrivo dei Re Magi, e Cheremule, Nulvi e Siligo hanno predisposto una serie di appuntamenti per celebrare questa ricorrenza.

A Cheremule, il comitato di Sant'Antonio da Padova 2023 ha organizzato, per venerdì 6 gennaio, "Sa notte 'e sos tres res". Dalle 18, presso il salone parrocchiale, è in programma "Salutiamo la Befana!", un evento con giochi di animazione e challenge per bambini e genitori. Evento, questo, promosso dal comune. Seguiranno una cena a base di carne offerta dal comitato e l'estrazione dei biglietti della lotteria. Nel corso della serata si esibiranno il coro "Boghes de Cheremule" diretto dal maestro Silvio Nappi e il "Coro Tzaramonte" diretto dal maestro Salvatore Moraccini.

A Nulvi, nell'ambito dei festeggiamenti per i venticinque anni di attività, il Coro di Nulvi, in collaborazione con il comune, ha organizzato il concerto "Sos Tres Res”, in programma dalle 18.30 presso la Chiesa dell'Assunta. Oltre alla formazione coristica locale diretta dal maestro Fabrizio Mangatia, si esibiranno il coro della Corsica "Sanghjambattista" e "Boghe's lirica", diretto artisticamente da Elisabetta Scano. La serata sarà presentata da Salvatore Patatu e Mauro Tedde.

A Siligo, ritorna domani dalle 18.15, l'evento itinerante de "Sos tres res", organizzato dalla Pro loco. La stessa Associazione ha organizzato per venerdì 6 gennaio, presso i locali del Centro di Aggregazione sociale, la tombolata per tutti e la consegna delle calze per i bambini.

